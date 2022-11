Ligue des champions: l’entraineur du PSG veut affronter Naples en huitième de finale

L’entraineur du PSG, Christophe Galtier, a une préférence en ce qui concerne l’adversaire des Parisiens en huitième de finale de la Ligue des champions. Le technicien français rêve d’affronter Naples de son ancien joueur Victor Osimhen.

Les phases de groupe de la Ligue des champions se sont achevées mercredi avec les dernières rencontres de la sixième journée. Seize (16) clubs ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale de la C1, tandis que huit sont reversés en Europa Ligue. Quant au restant, ils sont tout simplement exclus des compétitions européennes pour cette saison.

Logé dans le groupe H, le PSG a lui, fini deuxième de sa poule. Déjà qualifiés avant les dernières journées, les Parisiens pourtant victorieux de la Juventus (2-1) lors de la sixième journée, ont été coiffés au poteau par le Benfica Lisbonne qui a arraché le fauteuil de leader après sa démonstration de force face à Maccabi Haifa (6-1).

Une deuxième place que pourrait regretter le club de la Capitale, alors que le tirage au sort pour les huitièmes de finale aura lieu lundi à partir de 12 heures. Avec des têtes de série comme le Real Madrid, le Bayern Munich ou Manchester City, les Rouge & Bleu pourraient tomber sur un gros caïman en huitième finale.

Cependant, l’entraineur parisien, Christophe Galtier, même s’il n’a pas une préférence particulière, aimerait bien jouer contre un club et un joueur qu’il aime bien. Sur RMC Sport, ce dernier n’a pas caché son envie de revoir Victor Osimhen. Pour cela, il devra donc affronter Napoli. « Pas de préférence ce sont de grandes équipes. On peut penser aussi que les premiers auront envie de nous éviter. Mais bon, si on rencontre Naples, je retrouverai Victor Osimhen. Je serai très content de le revoir » a-t-il indiqué. Vivement ce lundi pour voir si le rêve du technicien français sera réalisé.