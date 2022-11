Ligue des champions: le Real Madrid veut éviter Liverpool en huitième de finale

Alors que le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions aura lieu lundi à Nyon en Suisse, le Real Madrid prie pour ne pas tomber sur Liverpool, son adversaire de la finale de la saison dernière.

Tenant du titre, le Real Madrid sera également au rendez-vous des phases à élimination directe de la Ligue des champions. Les Madrilènes se sont qualifiés pour les huitièmes finale au terme d’une phase de groupe assez laborieuse. En effet, le club merengue a fait un bilan de trois victoires pour un nul et une défaite dans cette première partie de la compétition.

De quoi le placer dans la liste des favoris pour ce second tour. Mais malgré son statut, le récent club vainqueur de la coupe aux grandes oreilles n’est pas assuré d’avoir un tirage facile. En cause, les gros morceaux qui composent le chapeau 2 dont le PSG, Liverpool, l’Inter Milan, le Borussia Dortmund, l’AC Milan, Bruges ou encore Francfort.

Parmi ces potentiels adversaires, il y en a un que les hommes de Carlo Ancelotti craignent et ne souhaitent pas croiser, en tout cas pas de si tôt. Et ce n’est pas le PSG, annoncé comme le club à craindre par les têtes de série, mais Liverpool. En effet, selon les informations du média pro-madrilène, la Defensa Central, l’actuel leader de la Liga est conscient de son statut d’équipe à battre mais aimerait avoir un tirage plus clément que lors de la précédente édition de la C1. La Casa Blanca souhaite surtout ne pas croiser son adversaire de la finale de la C1 de la saison passée, considéré comme l’équipe la plus dangereuse à éviter.

Malgré les récentes victoires ces dernières années face aux Reds, les Madrilènes se méfient de la bande de Mohamed Salah. Contrairement au PSG qui n’est pas vu comme une si grande menace en Espagne. A noter que le tirage au sort de la phase à élimination directe de la Ligue des Champions aura lieu lundi 14 novembre à Nyon en Suisse à partir de 12 heures.