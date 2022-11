Ligue des champions: le groupe du PSG face à la Juventus sans Neymar

L’entraineur du PSG, Christophe Galtier, a communiqué sa liste des joueurs retenus pour le déplacement sur la pelouse de la Juventus (mercredi) en Ligue des champions. Un groupe de 21 cadres mais sans Neymar, suspendu pour ce match.

La Ligue des champions est à l’honneur cette semaine avec les rencontres de la sixième journée des phases de poule. Co-leader du groupe H avec le Benfica Lisbonne, le PSG affronte la Juventus, mercredi, en Italie.

Déjà qualifiés, les Parisiens visent la première place au classement tout comme les Portugais qui se mesureront de leur côté aux Israéliens de Maccabi Haifa. Un match à enjeu donc pour les Rouge & Bleu surtout que les Bianconeri, déjà éliminés, ne sont pas encore assurés de disputer la Ligue Europa.

Pour cette confrontation, l’entraineur du PSG, Christophe Galtier, a fait appel à 21 joueurs avec Kylian Mbappé et Lionel Messi. Les jeunes recrues de l’été, Renato Sanches, Nuno Mendes, Ekitike, Vitinha ou encore Fabian Ruiz sont également convoqués. En revanche, Neymar ne sera pas du déplacement.

La star brésilienne est suspendu pour ce match pour accumulation de carton jaune. De retour de blessure, Presnel Kimpembe n’ira pas non plus en Italie. Le défenseur central présente une gêne au tendon d’Achille droit et est laissé au repos. Victime de douleurs lombaires, Keylor Navas restera également en soins au Centre d’entraînement.

Le groupe du PSG:

Gardiens : Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico, Alexandre Letellier

Défenseurs : Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Juan Bernat, Nuno Mendes, Nordi Mukiele, El Chadaile Bitshiabu

Milieux : Marco Verratti, Fabian Ruiz, Danilo Pereira, Vitinha, Renato Sanches, Warren Zaïre-Emery

Attaquants : Kylian Mbappé, Pablo Sarabia, Carlos Soler, Lionel Messi, Hugo Ekitike