Ligue des champions: le groupe du Bayern Munich face au Barça avec plusieurs absents

Le Bayern Munich affronte le Barça ce mercredi, à l’occasion de la cinquième journée des phases de groupe de la Ligue des champions. Le groupe de Julian Nagelsmann pour cette rencontre est tombé.

C’est sans doute le gros choc de cette cinquième journée des phases de groupe de la Ligue des champions. Le Barça et le Bayern Munich se croisent ce mercredi soir au Sportify Camp Nou. Un match à enjeu pour deux équipes en quête de victoire. En tête du classement et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, les Bavarois visent la première place du groupe C. Et avec l’Inter qui pointe en seconde position, à cinq unités des Munichois, le géant allemand va vouloir certainement remporter le match de demain soir pour se mettre à l’abri de toute surprise désagréable, lors de la dernière journée face aux Nerazzurri.

Pour le Barça, c’est un peu plus délicat. Troisième avec quatre points au compteur, les Catalans n’ont plus vraiment leur destin en main. Pour ne pas dire adieu à la compétition, les poulains de l’entraineur Xavi Hernandez doivent, non seulement prendre les trois points de cette rencontre contre le Bayern, mais également prier et pourquoi pas jeûner pour que l’Inter ne batte pas le Viktoria Plzen dans l’autre match de cette poule.

Pour l’affiche Barça-Bayern, l’entraineur Julian Nagelsmann vient de dévoiler sa liste des joueurs retenus. Le technicien allemand a fait appel à 16 cadres avec l’attaquant sénégalais Sadio Mané. De retour de blessure, Thomas Muller également convoqué pour ce voyage en Espagne. En revanche, Nagelsmann va faire sans trois de ses cadres, absents, comme c’était annoncé ces derniers jours : le gardien Manuel Neuer, le défenseur Lucas Hernandez, et l’attaquant Leroy Sané.

Le groupe du Bayern face au Barça: