Ligue des champions: le groupe du Barça face à Viktoria Plzen sans Robert Lewandowski

L’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, vient de publier sa liste des joueurs retenus pour le déplacement sur la pelouse du Viktoria Plzen, mardi, en Ligue des champions. Robert Lewandowski n’est pas retenu dans le groupe.

Le Barça se déplace mardi en République Tchèque pour y affronter Viktoria Plzen, dans le cadre de la sixième et dernière journée des phases de groupe de la Ligue des champions. Un match sans enjeu pour les deux formations qui n’ont plus rien à perdre dans ce tournoi, encore moins à gagner. Les Blaugranas sont déjà relégués en barrage de la Ligue Europa après leur désillusion notamment face à l’Inter (0-1, 1-1) et contre le Bayern Munich (0-2, 3-0). L’équipe du Béninois Mohamed Tidjani, éliminée, n’a de son côté enregistré la moindre victoire, malmenée surtout par les Blaugranas (1-5, 1ère journée) et les Bavarois (0-5, 2-4).

Pour cette rencontre, l’entraineur des Culés, Xavi Hernandez, a décidé de faire tourner son effectif. Ainsi, Robert Lewandowski et Sergio Busquets sont laissés au repos. Les Blessés, Jules Koundé et Eric Garcia, ne font pas partie non plus du voyage. Par contre, Franck Kessié est bien convoqué. Le milieu de terrain ivoirien, pas content de son temps de jeu en Catalogne où il est souvent relégué sur le banc au profit du jeune Gavi, envisagerait de prendre la porte à la fin de la saison. A noter que plusieurs jeunes de la réserve sont également appelés.

Le groupe du Barça face à Plzen: