Ligue des champions: le FC Barcelone s’offre Benfica et file en quart de finale

-Publicité-

Le FC Barcelone a assuré sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions après sa victoire face au Benfica Lisbonne (3-1), ce mardi soir.

Le Barça va disputer les quarts de finale de la Ligue des champions. Les Culés ont validé leur ticket pour le tour suivant après leur victoire face au Benfica Lisbonne en huitième de finale. Vainqueurs 1-0 à l’aller, les Catalans ont achevé le boulot ce soir lors de la manche retour. Au terme d’une rencontre maitrisée, les hommes d’Hansi Flick se sont imposés sur le score de 3-1.

Les Blaugranas n’ont pas tardé à prendre l’avantage grâce à Raphinha (11e), bien servi par Lamine Yamal . Mais Otamendi a rapidement égalisé pour les Lisboètes sur corner (13e). Lamine Yamal , encore lui, a redonné l’avantage au Barça d’un superbe exploit personnel (27e), avant que Raphinha ne plie le match avant la pause (42e).

Malgré quelques opportunités pour Benfica , notamment une frappe de Pavlidis sur le poteau (39e) et un but refusé à Aursnes (50e), les Catalans ont su gérer leur avance et valider leur qualification.

Le FC Barcelone retrouvera les quarts de finale pour la première fois depuis 2020 et affrontera le vainqueur de Lille-Dortmund au prochain tour. Benfica , de son côté, voit son aventure européenne s’arrêter là et devra désormais se concentrer sur son championnat.