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Ligue des champions: le classement des buteurs avant les quarts de finale

Avec 13 buts au compteur, Kylian Mbappé domine le classement des buteurs de la Ligue des champions 2025/26 à l’approche des quarts de finale, creusant l’écart sur ses poursuivants et confirmant son statut de leader offensif sur la scène européenne.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
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Football
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Ligue des champions: le classement des buteurs avant les quarts de finale
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À l’approche des quarts de finale de la Ligue des champions, Kylian Mbappé confirme son statut de serial buteur. L’attaquant du Real Madrid domine actuellement le classement des réalisateurs de l’édition 2025/26 avec 13 buts inscrits. Une performance qui place l’international français en pole position dans la course au titre de meilleur buteur, à quelques semaines d’un sprint final qui s’annonce décisif en avril.

Derrière lui, la concurrence reste à distance. Anthony Gordon (Newcastle United) et Harry Kane (Bayern Munich) pointent à 10 réalisations chacun, contraints pour l’instant de suivre le rythme imposé par Mbappé. La lutte reste toutefois ouverte, d’autant que plusieurs prétendants demeurent en embuscade, à l’image de Julián Álvarez (Atlético Madrid) et Erling Haaland (Manchester City), auteurs de 8 buts.

Juste derrière, Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) et Victor Osimhen (Galatasaray) complètent le peloton avec 7 réalisations Les huit clubs encore en lice – le Real Madrid, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, Liverpool, Arsenal, le Sporting CP, l’Atlético Madrid et le FC Barcelone – se retrouveront en avril pour des quarts de finale qui pourraient redistribuer les cartes. Mais pour l’heure, Mbappé tient la corde. Et impose, une fois encore, sa loi sur la scène européenne.

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Meilleurs buteurs de la Ligue des champions 2025/26 :

13 buts – Kylian Mbappé (Real Madrid)

10 buts – Anthony Gordon (Newcastle) et Harry Kane (Bayern)

8 buts – Julián Alvarez (Atletico) et Erling Haaland (Manchester City)

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7 buts – Khvicha Kvaratskhelia (PSG) et Victor Osimhen (Galatasaray).




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