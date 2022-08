Ligue des Champions: le calendrier complet de la phase de groupes

Après le tirage au sort jeudi dernier, L’UEFA a dévoilé le calendrier complet de la phase de poules de la prochaine édition de la Ligue des Champions.

La Ligue des Champions édition 2022/2023 débute le 6 septembre prochain avec la première journée de la phase de groupes. Jeudi dernier, l’UEFA a procédé au tirage au sort des différentes poules. Et on connait désormais, le calendrier complet de cette nouvelle campagne de la coupe aux grandes oreilles.

Le champion en titre le Real Madrid, débutera son parcours pour tenter de conserver son titre le 6 septembre sur la pelouse du Celtic. Lors de la dernière journée des phases de poules, les Merengues recevront les Écossais au Santiago Bernabeu, à l’occasion des matchs retour.

Mais les rencontres les plus attendues sont celles du groupe C, la poule de la mort. Lors de la première journée, l’Inter Milan recevra le Bayern Munich le mercredi 7 septembre, alors que le FC Barcelone affrontera le Viktoria Plzen. Le choc que toute la planète foot attend depuis ce tirage, entre le Barça et le Bayern, aura lieu lors de la deuxième journée, le 13 septembre en Allemagne. Les deux équipes se retrouveront ensuite lors de la 5è journée, le 26 octobre, au Spotify Camp Nou pour la manche retour.

Le calendrier complet (horaire en GMT+2)

1ère journée



6 septembre

18h45 : Dinamo Zagreb – Chelsea

18h45 : Dortmund – Copenhague

21h : Salzbourg – Milan

21h : Celtic – Real Madrid

21h : Leipzig – Shakhtar Donetsk

21h : Séville – Manchester City

21h : PSG – Juventus

21h : Benfica – Maccabi Haïfa



7 septembre

18h45 : Ajax – Rangers

18h45 : Francfort – Sporting

21h : Naples – Liverpool

21h : Atlético Madrid – Porto

21h : Bruges – Leverkusen

21h : Barça – Plzen

21h : Inter Milan – Bayern Munich

21h : Tottenham – OM



2e journée



13 septembre

18h45 : Plzen – Inter Milan

18h45 : Sporting – Tottenham

21h : Liverpool – Ajax

21h : Rangers – Naples

21h : Porto – Bruges

21h : Leverkusen – Atlético Madrid

21h : Bayern Munich – Barça

21h : OM – Francfort



14 septembre

18h45 : Milan – Dinamo Zagreb

18h45 : Shakhtar Donetsk – Celtic

21h : Chelsea – Salzbourg

21h : Real Madrid – Leipzig

21h : Manchester City – Dortmund

21h : Copenhague – Séville

21h : Juventus – Benfica

21h : Maccabi Haïfa – PSG



3e journée



4 octobre

18h45 : Bayern Munich – Plzen

18h45 : OM – Sporting

21h : Liverpool – Rangers

21h : Ajax – Naples

21h : Porto – Leverkusen

21h : Bruges – Atlético Madrid

21h : Inter Milan – Barça

21h : Francfort – Tottenham



5 octobre

18h45 : Salzbourg – Dinamo Zagreb

18h45 : Leipzig – Celtic

21h : Chelsea – Milan

21h : Real Madrid – Shakhtar Donetsk

21h : Manchester City – Copenhague

21h : Séville – Dortmund

21h : Juventus – Maccabi Haïfa

21h : Benfica – PSG



4e journée



11 octobre

18h45 : Copenhague – Manchester City

18h45 : Maccabi Haïfa – Juventus

21h : Dinamo Zagreb – Salzbourg

21h : Milan – Chelsea

21h : Shakhtar Donetsk – Real Madrid

21h : Celtic – Leipzig

21h : Dortmund – Séville

21h : PSG – Benfica



12 octobre

18h45 : Naples – Ajax

18h45 : Atlético Madrid – Bruges

21h : Rangers – Liverpool

21h : Leverkusen – Porto

21h : Barça – Inter Milan

21h : Plzen – Bayern Munich

21h : Tottenham – Francfort

21h : Sporting – OM



5e journée



25 octobre

18h45 : Salzbourg – Chelsea

18h45 : Séville – Copenhague

21h : Dinamo Zagreb – Milan

21h : Celtic – Shakhtar Donetsk

21h : Leipzig – Real Madrid

21h : Dortmund – Manchester City

21h : PSG – Maccabi Haïfa

21h : Benfica – Juventus



26 octobre

18h45 : Bruges – Porto

18h45 : Inter Milan – Plzen

21h : Naples – Rangers

21h : Ajax – Liverpool

21h : Atlético Madrid – Leverkusen

21h : Barça – Bayern Munich

21h : Tottenham – Sporting

21h : Francfort – OM



6e journée



1er novembre

18h45 : Porto – Atlético Madrid

18h45 : Leverkusen – Bruges

21h : Liverpool – Naples

21h : Rangers – Ajax

21h : Bayern Munich – Inter Milan

21h : Plzen – Barça

21h : Sporting – Francfort

21h : OM – Tottenham



2 novembre

18h45 : Real Madrid – Celtic

18h45 : Shakhtar Donetsk – Leipzig

21h : Chelsea – Dinamo Zagreb

21h : Milan – Salzbourg

21h : Copenhague – Dortmund

21h : Manchester City – Séville

21h : Juventus – PSG

21h : Maccabi Haïfa – Benfica