Ligue des champions: la statistique hallucinante du Real Madrid

Vainqueur lors de la double confrontation contre Chelsea (2-0, 0-2), le Real Madrid s’est qualifié en demi-finale de la Ligue des champions pour la 11e fois en 13 ans. Tout simplement hallucinant.

Mardi soir, le Real Madrid s’est facilement qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions en remportant le quart de finale retour contre Chelsea à Stamford Bridge sur le score de 2-0. Bien que l’équipe dirigée par Carlo Ancelotti ait été mise à mal en première mi-temps, leur jeune prodige Rodrygo a brillé en marquant deux buts (à la 58e et 80e minute) pour anéantir les espoirs des Blues.

Une nouvelle qualification qui met un peu plus en exergue la domination des Madrilènes dans cette compétition. En effet, c’est la 11e fois en 13 ans que le champion d’Espagne en titre accède au dernier carré de la Ligue des champions. Une statistique qui donne le tournis et qui conforte un peu plus l’idée que la C1 est le tournoi du Real Madrid, qui est également le club qui a le plus remporté ce trophée dans toute l’histoire (14). Faut-il l’ajouter, l’équipe présidée par Carlo Ancelotti a soulevé la Coupe aux grandes oreilles 5 fois lors des neuf dernières années. Hallucinant.

Le Real Madrid va affronter Manchester City en demi-finale de la Ligue des champions cette année. Des retrouvailles qui sonnent comme une revanche pour les Cityzens qui ont été renversés par les Merengue la saison dernière, à cette même étape de la compétition. Emmenés par leur prodige Erling Haaland, les Mancuniens vont tenter de dominer les Madrilènes cette fois-ci. De son côté, le Real Madrid, avec sa sérénité légendaire, pourra compter sur son homme en forme, Vinicius Jr, pour aller chercher une nouvelle qualification en finale de C1.

