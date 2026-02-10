Ligue des Champions féminine : Sandie Toletti (Real Madrid) s’attend à un match difficile face au Paris FC

Demain soir, le Paris FC reçoit le Real Madrid pour la première manche du barrage de la Ligue des champions féminine, au Stade Charléty. Après une phase de groupes terminée à la dixième place, le club parisien a décroché sa place pour ces tours éliminatoires, tandis que les Madrilènes, classées septièmes, disputent elles aussi ce rendez-vous capital.

Demain soir, le Paris FC reçoit le Real Madrid pour la première manche du barrage de la Ligue des champions féminine, au Stade Charléty. Après une phase de groupes terminée à la dixième place, le club parisien a décroché sa place pour ces tours éliminatoires, tandis que les Madrilènes, classées septièmes, disputent elles aussi ce rendez-vous capital.

Les deux formations s’étaient déjà affrontées lors de la troisième journée, en Espagne, où elles s’étaient quittées sur un match nul 1-1. Cette confrontation marque donc le début d’un affrontement aller-retour qui promet d’être serré. Le coup d’envoi est prévu à 21h et la rencontre sera diffusée sur Disney+.

À la veille du déplacement, le staff madrilène et l’un de ses cadres ont fait le point devant la presse : l’entraîneur Pau Quesada et la milieu française Sandie Toletti ont livré leurs impressions à 24 heures du choc face à une équipe parisienne actuellement troisième du championnat d’Arkema.

Publicité

Ambitions et mise en garde

Sandie Toletti a exprimé la forte motivation du groupe à évoluer encore en C1 et a insisté sur la difficulté de renouer avec la victoire à Charléty face à des Parisiennes bien soutenues par leur public. Arrivée au Real Madrid en 2022 en provenance de Levante, la joueuse de trente ans, qui totalise plus de quatre-vingts apparitions sous le maillot merengue, a souligné la nécessité d’être performante dans les zones décisives du terrain et de rester concentrée tout au long des deux rencontres.