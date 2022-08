Ligue des champions féminine (Q): Africa Sport écrase Espoir FC qualifié en demi-finale

Espoir FC s’est incliné face à Africa Sport (1-3) ce vendredi, à l’occasion de la 3è journée du groupe A des éliminatoires de la Ligue des champions féminines de la CAF. Une défaite sans conséquence pour les Béninoises déjà qualifiées pour les demi-finales.

Pas de passe de deux pour Espoir FC. Victorieuses des nigériennes d’AS Police (2-1) pour leur première sortie dans le groupe A en éliminatoire de la Ligue des champions féminines de la CAF, les Béninoises se sont inclinées cette fois-ci face à Africa Sport. Opposées en effet au club d’Abidjan dans un match disputé ce vendredi à Yamoussoukro, comptant pour la troisième et dernière journée de cette poule, les Cotonoises ont été battues sur le score de 3-1.

Mal embarquées dans la partie, les visiteuses ont été cueillies à froid par leur hôte qui n’a pas respecté la traditionnelle round d’observation avant de se mettre en évidence. Adjoua Sandrine sur une action éclaire à la 7è minute de jeu a en effet ouvert le score pour les siennes. Une belle entrée en matière des Abidjanaises, dominatrices, qui doublent la mise 20 minutes plus tard face à des béninoises timorées. Un second but signé cette fois-ci Estelle Gnaly.

A 2-0, Espoir FC va tenter de revenir dans la rencontre avec un jeu plus agressif. Une stratégie qui a aussitôt souri à la bande à Leïlatou Affo qui a réduit le score un peu après la demi-heure sur une belle réalisation de Merveille Zinsou. Score à la pause: 2-1.

Au retour des vestiaires, les championnes du Bénin vont multiplier les actions dangereuses pour refaire leur retard au score. La virevoltante Zinsou Adjouavi, auteure d’un doublé contre l’équipe nigérienne mardi dernier, a notamment créé plusieurs occasions…..infructueuses. Mais c’est Africa Sport qui va trouver une nouvelle fois le chemin des filets avec Abrogoua qui marqua à l’heure de jeu le troisième but des Ivoiriennes dans cette rencontre. Score final:3-1.

Espoir FC s’incline donc et finit deuxième du groupe A derrière son bourreau d’un jour qui prend la tête de cette poule. Une contre performance sans conséquence pour les Béninoises qualifiées pour les demi-finales de ces phases qualificatives.