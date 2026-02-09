Ligue des Champions féminine : Paris FC face au Real Madrid en barrage aller

Le Paris FC est actuellement le seul club de l’Arkema Première Ligue encore engagé à ce stade de la Ligue des champions féminine. Pendant ce temps, l’Olympique Lyonnais a d’ores et déjà validé sa qualification pour les huitièmes de finale, alors que le Paris Saint-Germain a été contraint de faire ses adieux dès la phase de poules.

Après une première phase conclue à la 10e place avec un bilan de deux victoires, deux nuls et deux revers, le Paris FC disputera les barrages mercredi soir au stade Charléty (coup d’envoi à 21h) face au Real Madrid, pour tenter de décrocher un billet pour les 8es. La rencontre sera arbitré par l’arbitre croate Ivana Martinčić.

Le Real Madrid, de son côté, a terminé 7e de sa poule après trois succès, deux partages et une défaite, cette dernière concédée face à Arsenal (2-1) en novembre. Le match retour se jouera une semaine plus tard, mercredi à 18h45.

Confrontations récentes et précédents en C1

Au cours de la phase de poules, les deux équipes se sont déjà affrontées en Espagne lors de la 3e journée : Lorena Azzaro avait permis au Paris FC d’ouvrir la marque, avant que Caroline Weir n’égalise dans le temps additionnel. Auparavant, les joueuses dirigées par Sandrine Soubeyrand avaient signé deux succès au cours de la saison 2023-2024 en Ligue des champions, dont une victoire 2-1 à domicile et un succès 1-0 obtenu en déplacement en Espagne.

Sur le plan européen, le Paris FC avait été éliminé la saison précédente par Manchester City au deuxième tour (défaites 5-0 puis 3-0), tandis que le Real Madrid avait atteint les quarts de finale avant d’être stoppé par le tenant du titre, Arsenal (succès anglais 2-0 puis 3-0).