Ligue des champions et Coupe CAF: la date du tirage au sort des quarts de finale dévoilée

La Confédération africaine de football a dévoilé les dates du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions et de la Coupe CAF. Et l’instance a fixé la cérémonie au 5 avril prochain.

La Confédération Africaine de Football a communiqué que le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies 2022/23 se tiendra le mercredi 5 avril 2023 à partir de 20h30 heure locale (18h30 heure marocaine ) au Caire, en Égypte.

Ce tirage au sort sera retransmis en direct sur les plateformes numériques de la CAF ainsi que sur les chaines de TV partenaires, notamment Arryadia.

Le week-end prochain, la phase de groupes de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération CAF prendra fin avec les rencontres de la sixième journée qui se joueront dans tout le continent.

Pour la C1, les deux équipes marocaines en lice, le Raja et le Wydad, croiseront respectivement le fer avec Simba (Tanzanie) et la JSK (Algérie) les vendredi et samedi prochains au complexe Mohammed V.

L’AS FAR, quant à elle, se détournera au Togo pour affronter l’Asko de Kara. Les Militaires auront besoin d’un match nul pour assurer leur qualification.