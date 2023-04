Ligue des champions: des matches délocalisés aux Etats-Unis?

- Publicité-

Ce mardi, le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a laissé entendre que des matches de la Ligue des champions, et possiblement la finale, pourraient être déporté aux Etats Unies dans les années à venir.

Des matchs de la Champions League devraient se dérouler hors de l’Europe dans les années à venir. Toujours désireuse d’apporter des changements à sa prestigieuse compétition, l’UEFA avait déjà envisagé l’idée de délocaliser la finale de la Ligue des Champions aux États-Unis. Et visiblement l’instance n’a pas encore abandonné cette idée. Ce mardi, le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a évoqué la possibilité d’une finale, voire même de plusieurs matches, en Amérique du Nord pour l’édition 2025-2026 de la Coupe aux grandes oreilles.

«C’est possible. Nous avons commencé à en discuter. En 2025, la finale aura lieu à Munich. Après, on verra. Le football est extrêmement populaire aux États-Unis. Ils suivront donc le football européen comme les amateurs de basket en Europe suivent la NBA. C’est un marché très important et prometteur pour l’avenir. Le fait est que nous vendons très bien les droits. Pour l’instant, le sponsoring américain est assez faible, mais ici (aux États-Unis), la commercialisation est complètement différente de celle de l’Europe. Ils (les Américains) sont beaucoup plus doués pour cela que nous (les Européens)», a-t-il déclaré au podcast Men Blazers, relayé par Footmercato.

En attendant d’en arriver là, quatre équipes sont toujours en course pour décrocher leur billet pour la finale de l’édition en cours de la Ligue des champions qui se déroulera au Stade Olympique Atatürk d’Istanbul le 10 juin 2023. Pour le compte des demi-finales, le Real Madrid et Manchester City vont s’affronter dans une double confrontation qui sonne comme une revanche de la saison dernière. L’autre ticket se jouera dans un derby 100% milanais entre l’Inter et le Milan AC.