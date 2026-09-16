Ligue des champions d’Asie : Ronaldo et Al-Nassr corrigés 4-0 par Al-Ain

Cristiano Ronaldo et Al-Nassr ont subi une lourde défaite 4-0 sur la pelouse d’Al-Ain, mardi 15 septembre aux Émirats arabes unis, pour leur entrée en Ligue des champions d’Asie Elite. Houssine Rahimi a inscrit un doublé avant que son frère Soufiane et Giorgos Giakoumakis ne donnent au succès du club émirati des proportions sévères.

Houssine Rahimi a ouvert le score à la 25e minute puis a doublé la mise à la 63e. Soufiane Rahimi a porté l’avantage à 3-0 à la 72e avant de servir Giakoumakis pour le quatrième but à la 85e, selon le compte rendu officiel de la Confédération asiatique de football.

Al-Nassr n’a jamais réussi à revenir dans la rencontre. Cristiano Ronaldo a notamment vu un coup franc tardif repoussé par le gardien Khalid Eisa, tandis qu’Al-Ain a conservé son avance jusqu’au coup de sifflet final.

Le champion d’Arabie saoudite commence sa campagne continentale sans point et reste sur une seule victoire lors de ses quatre derniers matches. Al-Nassr n’a encore jamais remporté la Ligue des champions d’Asie.

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Al-Ain, déjà double vainqueur de la compétition asiatique, prend trois points dès la première journée. Après la rencontre, Ange Postecoglou a déclaré assumer la responsabilité de la prestation d’Al-Nassr.