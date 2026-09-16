Carabao Cup : Bobb signe son premier but, Fulham élimine West Ham 3-2

Fulham s’est qualifié pour le quatrième tour de la Carabao Cup en battant West Ham 3-2 au London Stadium, mardi 15 septembre 2026. Entré en seconde période, Oscar Bobb a inscrit le but décisif, son premier sous le maillot des Cottagers.

Fulham avait ouvert le score dès la 13e minute par Rodrigo Muniz, servi par César Palacios. West Ham a répondu trois minutes plus tard grâce à Morato, avant que Palacios ne redonne l’avantage aux visiteurs à la 37e. Pablo a ramené les Hammers à 2-2 dans le temps additionnel de la première période.

Álvaro Arbeloa a ensuite lancé Bobb, Josh King et Gonzalo García pour chercher la qualification. King a récupéré le ballon près de la surface adverse et Bobb a éliminé plusieurs défenseurs avant de conclure entre les jambes du gardien Finlay Herrick pour le 3-2.

West Ham a eu une dernière occasion nette d’égaliser en fin de rencontre. Jarrod Bowen a trouvé Taty Castellanos devant le but, mais Timothy Castagne a repoussé sur sa ligne et préservé l’avantage de Fulham.

Publicité

Ce succès constitue la deuxième victoire de Fulham sous les ordres d’Arbeloa. Pour Bobb, arrivé à Londres en janvier 2026 après son passage à Manchester City, ce but est le premier inscrit avec son nouveau club.