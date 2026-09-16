Colombie : James Rodríguez prend sa retraite internationale après 131 sélections

James Rodríguez a annoncé mardi 15 septembre sa retraite internationale avec la Colombie, mettant fin à une carrière de quinze ans en sélection. Le milieu offensif de 35 ans quitte les Cafeteros après 131 sélections, un record national, et 31 buts.

Le capitaine colombien avait débuté avec l’équipe nationale en octobre 2011. Il a également délivré 43 passes décisives et inscrit six buts en Coupe du monde, deux autres références nationales relevées par la FIFA au moment de son départ.

Son tournoi le plus marquant reste le Mondial 2014 au Brésil. James Rodríguez y avait inscrit six buts, terminé meilleur buteur de la compétition et conduit la Colombie jusqu’en quarts de finale. Sa volée contre l’Uruguay en huitièmes avait ensuite reçu le prix Puskás du plus beau but de l’année.

Le numéro 10 a encore disputé les Coupes du monde 2018 et 2026. Il avait aussi mené la Colombie jusqu’à la finale de la Copa América 2024, perdue contre l’Argentine, après avoir délivré six passes décisives pendant le tournoi.

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James Rodríguez a annoncé sa décision quelques jours après son retour dans le championnat colombien. Libre après son passage à Minnesota United, il a signé avec l’Atlético Nacional un contrat courant jusqu’en juin 2027.