Ligue des champions: Coton FC éliminé, les résultats du 1er tour retour

Découvrez les résultats des rencontres disputées ce weekend, comptant pour la manche retour du premier tour préliminaire de la Ligue des champions africaine.

Pour la deuxième fois consécutive, Coton FC ne dépassera pas le premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Les champions du Bénin en titre ont été éliminés du tournoi africain après leur défaite face à l’ASEC Mimosas, dimanche, à Cotonou.

Contre les ivoiriens dans une rencontre comptant pour la manche retour du premier tour, les Coton Boys se sont inclinés sur le score de 2-0. Deux buts de Pokou N’guessan (38′;70 »), à chaque fois suite à un corner, ont fait l’affaire de l’équipe visiteuse qui valide son ticket pour le tour suivant.

- Publicité-

Fin de parcours aussi pour l’AS Vita Club. Ce dimanche à domicile, la formation congolaise a concédé un match nul 1-1 face au Primeiro de Agosto. Un score insuffisant pour passer surtout qu’à l’aller, c’est l’adversaire angolais qui l’avait emporté 1-0 à Luanda. Même destin pour Coton Sport de Garoua. Les Camerounais se sont inclinés à domicile 0-2 face à l’AS Real de Bamako.

Tout le contraire de Hafia FC de Conakry qui va jouer le second tour. Le club guinéen passe après avoir accroché les Sénégalais de Génération Foot 2-2. A l’aller c’était un nul 0-0. La règle du but à l’extérieur a une nouvelle fois joué. A noter que les matchs aller du second tour auront lieu du 15 au 17 septembre. La manche retour est prévue entre le 29 septembre et le 1er octobre.

Tous les résultats des matchs retour

Jeudi 24 août 2023

- Publicité-

Gaadiidka 0-2 APR FC

Vendredi 25 août 2023

Bumamuru 5-1 CS de Bendje

- Advertisement -

Al Merrikh SC 0-0 AS Otoho

Orlando Pirates 3-0 Djabal FC

Samedi 26 août 2023

Power Dynamos 1–0 African Stars

Green Mamba 1–1 UD do Songo

Etoile du Sahel 1–0 SC Constantine

AS FAR 7–0 ASKO De Kara

Young Africans 5–1 ASAS Djibouti

Vipers SC 2–1 Jwaneng Galaxy FC

Dimanche 27 août 2023

Generation Foot 2–2 Haifa FC

LISCR FC 0–1 Bo Rangers FC

Remo Stars FC 1–0 Medeama SC

Saint George SC 3–1 KMKM SC

FCB Nyasa Big Bullets 1–0 Dragon FC

Enyimba 0–0 Al Ahli Benghazi

Asec Mimosas 2–0 Coton Sport Benin

Coton Sport FC de Garoua 0–2 AS Real De Bamako

Al Ahli Tripoli 1–0 FC Nouadhibou

Forfaits

AS GNN – AS Douanes Burkina Faso (vainqueur sur tapis vert)

Salaam FC Bor – Al Hilal (vainqueur sur tapis vert)

Articles similaires