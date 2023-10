Ligue des champions: Carlo Ancelotti donne ses 4 favoris

Dans une interview accordée à la Gazzetta di Parma, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a donné les noms des quatre clubs qui, selon lui, ont plus de chances de remporter l’édition en cours de la Ligue des champions. Il a notamment cité Manchester City, tenant du titre.

Carlo Ancelotti, l’illustre entraîneur du Real Madrid, a été honoré mercredi à Parme, sa ville natale, où il s’est vu décerner un doctorat honorifique. Cet événement a été marqué par une atmosphère de fierté et de célébration, alors que la communauté de Parme a reconnu les réalisations exceptionnelles de l’entraîneur dans le monde du football. Ancelotti, humble dans sa réception de cet honneur, a profité de l’occasion pour partager ses réflexions sur la scène footballistique actuelle.

Lors d’une interview accordée à la Gazzetta di Parma, l’ancien du PSG et du Milan AC, a dévoilé ses favoris pour remporter la Ligue des champions cette saison. “Il y aura, comme toujours, le Real Madrid, Barcelone, Manchester City et le Bayern Munich. Il pourrait aussi y avoir des surprises, comme l’année dernière avec l’Inter en finale“, a déclaré l’Italien, relayé par Real France, qui a ajouté que “l’équipe que j’apprécie le plus est sans aucun doute le Real Madrid. Mais c’est aussi celle qui me cause le plus de souffrances“, a-t-il ironisé.

Lord du même entretien, il a été demandé à Carlo Ancelotti s’il serait le prochain entraîneur du Brésil, comme l’avait annoncé le président de la Fédération brésilienne de football. “Je ne dirai rien sur la possibilité d’entraîner l’équipe nationale brésilienne, c’est un sujet tabou“, a déclaré l’entraîneur du Real Madrid, qui a préféré botter en touche.