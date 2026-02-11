Benin Web TV
LIVE

Ligue des champions CAF: Trézéguet en tête, la bataille pour le Soulier d’Or relancée

À l’aube de la dernière journée de la phase de groupes, l’Égyptien Mahmoud Hassan « Trézéguet » domine le classement des buteurs de la Ligue des champions CAF, sous la menace directe de ses poursuivants.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Afrique-Sport
132vues
Ligue des champions CAF: Trézéguet en tête, la bataille pour le Soulier d’Or relancée
Publicité
1 min de lecture
Read in English
Google News

À l’aube de la dernière journée de la phase de groupes, l’Égyptien Mahmoud Hassan « Trézéguet » domine le classement des buteurs de la Ligue des champions CAF, sous la menace directe de ses poursuivants.

À la veille de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF, programmée vendredi et samedi, la course au Soulier d’or reste plus ouverte que jamais. En tête du classement des buteurs, l’international égyptien Mahmoud Hassan, dit « Trézéguet », domine les débats avec cinq réalisations. L’attaquant d’Al Ahly devance d’une longueur Ahmed Atef (Pyramids) et Mohamed Abdel Rahman (Al-Hilal Omdurman), tous deux crédités de quatre buts.

Derrière ce trio de tête, plusieurs joueurs restent à l’affût avec deux réalisations chacun : Lucas Ribeiro Santos et Arthur Sales (Mamelodi Sundowns), Nasser Maher (Pyramids), Mohamed Abdelrahman (Al-Hilal Omdurman), Younes Chouiar (RS Berkane), Aboubacar Diakité (Espérance de Tunis), Ramos Kashala (St Éloi Lupopo) et Taddeus Nkeng (Stade Malien). À l’approche du sprint final, chaque but pourrait peser lourd dans l’attribution du titre honorifique de meilleur buteur de la compétition.

Publicité

Articles liés

Nigeria: la NFF verrouille l’avenir d’Eric Chelle« Il veut tout gagner », Eric Chelle encense Victor OsimhenCAN 2025: « Victor Osimhen a disputé la compétition blessé », révèle Éric ChelleYaya Touré vs Didier Drogba: Wilfried Bony a fait son choix
Merci pour votre lecture — publicité