Ligue des champions CAF: Trézéguet en tête, la bataille pour le Soulier d’Or relancée

À l’aube de la dernière journée de la phase de groupes, l’Égyptien Mahmoud Hassan « Trézéguet » domine le classement des buteurs de la Ligue des champions CAF, sous la menace directe de ses poursuivants.

À l’aube de la dernière journée de la phase de groupes, l’Égyptien Mahmoud Hassan « Trézéguet » domine le classement des buteurs de la Ligue des champions CAF, sous la menace directe de ses poursuivants.

À la veille de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF, programmée vendredi et samedi, la course au Soulier d’or reste plus ouverte que jamais. En tête du classement des buteurs, l’international égyptien Mahmoud Hassan, dit « Trézéguet », domine les débats avec cinq réalisations. L’attaquant d’Al Ahly devance d’une longueur Ahmed Atef (Pyramids) et Mohamed Abdel Rahman (Al-Hilal Omdurman), tous deux crédités de quatre buts.

Derrière ce trio de tête, plusieurs joueurs restent à l’affût avec deux réalisations chacun : Lucas Ribeiro Santos et Arthur Sales (Mamelodi Sundowns), Nasser Maher (Pyramids), Mohamed Abdelrahman (Al-Hilal Omdurman), Younes Chouiar (RS Berkane), Aboubacar Diakité (Espérance de Tunis), Ramos Kashala (St Éloi Lupopo) et Taddeus Nkeng (Stade Malien). À l’approche du sprint final, chaque but pourrait peser lourd dans l’attribution du titre honorifique de meilleur buteur de la compétition.



