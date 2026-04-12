Ligue des champions CAF : où suivre en direct le match de l’Espérance en demi‑finale aller

Ce dimanche soir, Radès accueille un affrontement de très haut niveau africain : le match aller de la demi-finale de la Ligue des champions de la CAF opposera l’Espérance de Tunis aux Mamelodi Sundowns. Les autorités du football continental ont placé ce rendez-vous parmi les plus attendus de la saison, et les supporters pourront le suivre autant à la télévision que via des services en ligne.

Opposant le poids lourd tunisien à la formation sud-africaine réputée, cette confrontation promet un spectacle disputé tant sur le plan tactique que physique. Les enjeux sont importants pour les deux clubs qui visent une place en finale et, au-delà du terrain, l’affluence médiatique témoigne de l’intérêt continental suscité par la rencontre.

La diffusion a été organisée sur plusieurs fenêtres selon les zones géographiques : pour le Maghreb et le Moyen-Orient, la couverture télévisée sera assurée par beIN Sports MENA, qui propose une programmation spéciale dédiée à la compétition. En Tunisie, les chaînes nationales détentrices des droits retransmettront également la partie afin de permettre aux supporters locaux de suivre les actions en direct.

Chaînes et options de streaming

Dans la partie subsaharienne du continent, ce sont les antennes du bouquet SuperSport qui prendront en charge la retransmission, avec une couverture habituelle des compétitions CAF. En outre, plusieurs diffuseurs locaux partenaires diffuseront le match selon les accords territoriaux, offrant ainsi des alternatives pour certains publics.

Pour ceux qui privilégient le numérique, la rencontre sera accessible via les plateformes officielles des diffuseurs : beIN Sports Connect mettra le match en direct pour ses abonnés, tandis que SuperSport proposera le streaming via ses services en ligne. Ces solutions permettent de visionner la demi-finale sur smartphone, tablette ou ordinateur, en mobilité ou depuis son domicile.