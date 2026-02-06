Ligue des champions CAF : MC Alger et Al Hilal démarrent à 0-0

Le coup d’envoi de la confrontation entre le MC Alger et Al Hilal a été sifflé, lançant la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des champions de la CAF. Les tribunes sont attentives : la rencontre oppose deux équipes aux objectifs clairement définis et la tension est palpable dès les premières minutes.

À domicile, le MC Alger se trouve dans l’obligation de l’emporter pour relancer sa campagne dans le groupe. Une victoire lui permettrait de remonter au classement et d’espérer atteindre la barre des sept points, un total qui relancerait sérieusement ses ambitions de qualification.

De l’autre côté, Al Hilal aborde la partie en leader du groupe avec huit unités au compteur. Les Soudanais ne veulent pas laisser filer d’occasions et visent à renforcer leur avance au sommet, conscients qu’une contre-performance compliquerait leur trajectoire vers la phase suivante.

Sur le plan tactique, l’affiche promet des duels serrés au milieu de terrain, où la capacité à contrôler le tempo et à limiter les espaces sera déterminante. Chaque équipe devra aussi composer avec la pression ambiante et l’enjeu psychologique qu’entraîne une rencontre décisive en fin de cycle de groupes.

Les choix d’alignement, les remplacements et la gestion des situations de jeu arrêtées pourraient faire basculer la balance. Pour les supporters locaux, c’est l’occasion d’encourager une réaction d’orgueil ; pour les visiteurs, l’occasion est de confirmer la régularité dont ils ont fait preuve jusque-là.