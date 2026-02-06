Ligue des champions CAF : MC Alger 2-1 Al Hilal, Al Hilal réduit à la 77e

À la 77e minute, Al Hilal réduit l’écart après une séquence collective bien menée. L’action débute depuis l’axe défensif et se poursuit jusqu’à la lisière de la surface adverse, où le mouvement trouve son aboutissement.

Dans la finition, Mamudi sert M’bareck d’une passe millimétrée ; ce dernier prend le dessus sur le gardien Guendouz et trouve le chemin des filets. La réalisation annule partiellement l’avance adverse et relance immédiatement la bataille sur la pelouse.

Le score s’établit désormais à 2-1 en faveur du MC Alger, une situation qui modifie clairement la physionomie du match. Les Algériens doivent rester vigilants face à la poussée retrouvée d’Al Hilal, lequel se montre plus entreprenant dans l’espoir d’obtenir l’égalisation.