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Ligue des champions CAF : Mamelodi Sundowns bat l’Espérance à domicile

En demi-finale aller de la Ligue des champions de la CAF, l’Espérance Sportive de Tunis, qui accueillait ce dimanche soir Mamelodi Sundowns, s’est inclinée sur le score étriqué de 0-1 à Radès.

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Ligue des champions CAF : Mamelodi Sundowns bat l’Espérance à domicile
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La partie était restée stérile à la mi-temps, mais l’équilibre s’est rompu peu après la reprise : à la 51e minute, B. Léon a trouvé le chemin des filets après une passe décisive de Teboho Mokoena, inscrivant l’unique but de la rencontre.

Ce succès serré offre aux Sud-Africains une précieuse longueur d’avance avant le match retour, qu’ils disputeront à domicile. De leur côté, les Tunisiens doivent désormais produire une réaction loin de leurs bases s’ils veulent inverser la tendance et prétendre à une place en finale.

Avantage psychologique et enjeu de la manche retour

Avec ce mince avantage, Mamelodi Sundowns aborde le match retour dans une position favorable qui leur permet de gérer le tempo et la nervosité adverse. Pour l’Espérance, l’obligation est claire : il faudra marquer à l’extérieur et proposer une prestation plus tranchante afin de renverser le résultat et se qualifier pour l’ultime acte de la compétition.

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