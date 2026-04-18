Ligue des champions CAF : l’Espérance doit renverser Mamelodi Sundowns

Après le court succès (1-0) obtenu lors du match aller, Mamelodi Sundowns reçoit ce samedi l’Espérance de Tunis pour la manche retour de la demi-finale de la Ligue des champions de la CAF. Cette confrontation, jouée sur la pelouse sud-africaine, s’annonce cruciale pour les visiteurs tunisiens, qui ne peuvent plus se permettre d’échouer.

Fort de son résultat favorable à l’extérieur, Sundowns aborde la rencontre avec confiance et l’intention de mettre à profit son public. Le club sud-africain, réputé pour son organisation collective et sa solidité, misera sur une gestion posée de la rencontre pour préserver son avance et viser la qualification.

De son côté, l’Espérance se présentera dans l’obligation d’inverser la tendance. Pour espérer renverser la situation, les joueurs tunisiens devront se montrer percutants en attaque tout en gardant une assise défensive capable de résister aux contre-attaques adverses.

Clés tactiques et scenarios possibles

Sur le plan tactique, on peut s’attendre à une confrontation entre le contrôle du jeu recherché par les locaux et la prise d’initiative imposée aux visiteurs. Sundowns pourrait privilégier la conservation du ballon et une occupation intelligente des espaces, tandis que l’Espérance devra créer des brèches, jouer vite dans les derniers tiers et tirer profit de chaque situation arrêtée.

Au-delà des schémas, des éléments comme l’impact physique, la gestion des changements par les entraîneurs et la capacité à concrétiser les occasions feront souvent la différence. L’atmosphère du stade, la prise de risque calculée et la maîtrise des détails tactiques orienteront l’issue de cette demi-finale où rien n’est encore décidé.