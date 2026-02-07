Ligue des champions CAF (J5) : Simba SC frustre Petro Luanda

Petro Luanda et Simba SC se sont quittés sur un nul 1-1 samedi 7 février 2026, à l’Estádio 11 de Novembro de Luanda, lors de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF. Les Angolais ont pris l’initiative dès l’entame, Pedro Pinto trouvant le chemin des filets à la 13e minute après une passe décisive signée Bernardo Dias.

Malgré plusieurs opportunités ratées, Petro a conservé son avantage jusqu’à la mi-temps. La formation locale s’est montrée solide défensivement mais a manqué de précision dans le dernier geste pour creuser l’écart avant la pause.

La réaction tanzanienne est survenue en seconde période, notamment après l’introduction de Selemani Mwalimu et d’Anicet Oura à la 51e minute. Le changement a dynamisé l’attaque de Simba : Oura a finalement offert l’égalisation à la 81e minute, profitant d’un service efficace de Mwalimu. Petro a tenté de reprendre l’avantage en faisant entrer Maya et Vanilson, sans toutefois réussir à modifier le score, lequel est resté figé jusqu’à la fin de la rencontre.

Impacts sur le classement