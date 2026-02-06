Ligue des champions CAF J5 : chaînes TV pour MC Alger – Al‑Hilal

La cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des champions de la CAF met aux prises le Mouloudia d’Alger à Al-Hilal du Soudan, un rendez-vous qui pourrait peser lourd dans l’évolution du groupe C. Le coup d’envoi est programmé à 19h00 GMT au stade Ali-la-Pointe de Douéra, dans la banlieue d’Alger.

Les Algérois, troisièmes avec quatre points au compteur, abordent cette rencontre dans une position délicate. Réconfortés par leur victoire 2-0 face à Lupopo, ils n’en restent pas moins contraints au succès s’ils veulent conserver de réelles chances de qualification pour les quarts de finale ; tout autre résultat réduirait considérablement leurs perspectives.

De leur côté, les Soudanais d’Al-Hilal restent sur une série sans défaite après quatre sorties et dominent le groupe avec huit unités, issues de deux victoires et deux nuls. Un bon résultat à Alger leur permettrait d’aborder la dernière journée dans les meilleures conditions et d’asseoir encore davantage leur prime sur le classement.

