Ligue des champions CAF : Anatouf offre l’avantage au MC Alger (1-0, 16e)

MC Alger a rapidement pris l’ascendant après une action construite depuis le couloir droit de sa défense. Un long ballon envoyé dans le dos de la défense adverse a été récupéré par Ferhat, qui a immédiatement servi Anatouf dans la surface.

L’attaquant a ensuite trompé le gardien Farid Ouedraogo, l’éliminant d’un crochet avant de pousser le cuir au fond des filets pour ouvrir le score. Le tableau d’affichage affiche désormais 1-0 en faveur des Algérois.

Ce but précoce a permis à MC Alger de s’installer dans le match et de prendre le contrôle des opérations, tandis qu’Al Hilal semblait bousculé par cette entrée en matière rapide et doit désormais réagir pour inverser la tendance.