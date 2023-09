Ligue des champions: Barça, Man City, PSG…le programme de ce mardi

-Publicité-

Découvrez les rencontres au programme ce mardi à travers les pelouses européennes, comptant pour la première journée des phases de groupe de la Ligue des champions.

Cette semaine, les meilleurs clubs européens entament leur quête en Ligue des Champions 2023/24. Eternel favori, le PSG lance sa campagne ce mardi par la réception du Borussia Dortmund au Parc des Princes. Un adversaire que les Parisiens connaissent très bien pour avoir croisé les crampons avec le BVB en huitième de finale en 2020.

Au Camp Nou, le Barça va défier la modeste équipe d’Antwerp. Cette saison, le club espagnol vise à surpasser sa dernière campagne européenne, marquée par une élimination dès la phase de groupes pour la deuxième année consécutive. L’entraineur blaugrana, Xavi, croit d’ailleurs en la capacité de son équipe à rétablir son statut de puissance européenne.

Voici le programme de ce mardi:

Milan vs Newcastle (17h45)

Young Boys vs Leipzig (17h45)

Barcelone vs Antwerp (20h)

Feyenoord vs Celtic (20h)

Lazio vs Atlético (20h)

Manchester City vs Belgrade (20h)

PSG vs Dortmund (20h)

Shakhtar vs Porto (20h)

