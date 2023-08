Ligue des champions: Aubameyang dépité après l’élimination de l’OM

Recrue phare de l’OM cet été, Pierre Emerick Aubameyang n’a pas caché sa frustration après l’élimination des Phocéens dès les phases qualificatives de la Ligue des champions, écartés par Panathinaïkos au troisième tour préliminaire.

Grosse désillusion pour Pierre Emerick Aubameyang et l’OM. Le club phocéen ne disputera pas cette saison la phase finale de la Ligue des champions. L’équipe française est écartée après sa défaite face à Panathinaïkos, mardi soir. Battus à l’aller, les Marseillais ont également perdu au Vélodrome même si le scénario était un peu différent.

En effet, les hommes de l’entraineur Marcelino avaient repris l’avantage au score grâce à un doublé de PEA. Avant de concéder en toute fin de match, un but synonyme de prolongation, et finalement éliminé lors de la séance de tirs au but. Un cruel dénuement pour l’OM et son Gabonais qui n’a pas caché sa déception en zone mixte après la rencontre.

« Une grande tristesse, forcément. Quand on voit tous les efforts produits par l’équipe, on se dit que ce n’est pas mérité pour eux en face. Tout le monde s’est battu pour gagner ce soir, mais ce n’est pas passé, malheureusement. Donc il y a forcément beaucoup de tristesse, parce qu’on a fait un bon match et qu’on a répondu aux attentes du public. Puis on prend ce but bête à la dernière minute… Ça fait mal, mais maintenant on doit se pencher sur la suite« , a réagi la recrue phare de l’OM au micro de M6. Éliminé en C1, le club phocéen disputera la phase de groupes de la Ligue Europa.

