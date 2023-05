Ligue des champions: André Onana entre dans un cercle très fermé

-Publicité-

Auteur d’un nouveau clean sheet lors de la victoire de l’Inter face à l’AC Milan (1-0) mardi, qui qualifie les Nerazzurri en finale de la Ligue des champions, André Onana fait désormais partie du cercle très fermé des meilleurs gardiens de but en C1.

Pour la première fois depuis 2010, l’Inter va disputer la finale d’une C1. Les Nerazzurri ont validé leur ticket pour le sprint final de la Ligue des champions 2022-2023 après leur double victoire face à l’AC Milan en demi-finale. Vainqueurs 2-0 à l’aller, les hommes de Simone Inzaghi ont fini le travail à la maison avec une victoire 1-0 contre les Rossoneri, mardi soir.

Si Lautaro Martinez a inscrit l’unique but de la partie, André Onana a lui permis aux locaux de garder leur cage inviolée. Infranchissable sur sa ligne, le gardien de but camerounais a une nouvelle fois réalisé un grand match. Sa parade exceptionnelle en début de match devant Brahim Diaz prouve à suffisance ses prestations XXL au cours de cette. Et c’est fort logique qu’il fini le match avec un nouveau clean sheet.

Une Masterclass qui lui fait entrer dans un cercle très fermé. En effet, le Camerounais compte désormais 8 cleansheets en Ligue des Champions. Le joueur de 27 ans accède ainsi à la table des grands gardiens tels que Oliver Kahn, Victor Valdes ou encore Gianluigi Buffon. Au cas où il gardera sa cage inviolée en finale, face à Manchester City ou le Real Madrid, le Lion Indomptable, qui a précipitamment pris sa retraite internationale lors du Mondial 2022, rejoindrait Keylor Navas ou encore le Sénégalais de Chelsea, Edouard Mendy.

Records de clean-sheets sur une même saison en #UCL :



9 – Keylor Navas

9 – Cañizares

9 – Sebastiano Ross

9- Edouard Mendy

8 – van der Sar x2

8 – Gianluigi Buffon

8 – Victor Valdés

8 – Dida

8 – Oliver Kahn

8 – ANDRE ONANA #INTMIL — Stats Foot (@Statsdufoot) May 16, 2023

