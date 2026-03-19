Benin Web TV
LIVE

Ligue des champions: Ademola Lookman s’attend à un choc « particulier » face au Barça

Avant le quart de finale de la Ligue des champions de l’UEFA, Ademola Lookman se projette déjà vers un duel de haute intensité contre le FC Barcelone.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Football
143vues
Ligue des champions: Ademola Lookman s’attend à un choc « particulier » face au Barça
Publicité
1 min de lecture
Read in English
Google News

La tension monte à l’approche des quarts de finale. Qualifié au terme d’une double confrontation spectaculaire face à Tottenham, l’Atlético de Madrid s’apprête à défier le FC Barcelone pour une place dans le dernier carré. Déjà tombeurs des Catalans en Coupe du Roi cette saison, les Colchoneros savent toutefois que la donne sera différente sur la scène européenne, où les hommes de Hansi Flick auront à cœur de prendre leur revanche.

Lucide, Ademola Lookman s’attend à une opposition relevée et insiste sur la nécessité d’une préparation sans faille : « Le match contre Barcelone sera vraiment particulier, face à un adversaire redoutable. Nous devons être prêts et nous nous préparerons comme il se doit. On verra bien », a confié l’ailier. Au-delà de l’affiche, l’enjeu est considérable : le vainqueur retrouvera en demi-finale soit Arsenal, soit le Sporting CP.

Articles liés

CAN 2025 : Didier Deschamps surpris par le litige entre les sélections du Sénégal et du MarocCAN 2025 : Didier Deschamps surpris par le litige entre les sélections du Sénégal et du MarocUn expert propose de rejouer la finaleUn expert propose de rejouer la finaleSanctions de la finale : qui a pris la décision disciplinaireSanctions de la finale : qui a pris la décision disciplinaireEquipe de France: la liste de Didier Deschamps avec Kylian Mbappé et Rayan CherkiEquipe de France: la liste de Didier Deschamps avec Kylian Mbappé et Rayan Cherki
Merci pour votre lecture — publicité