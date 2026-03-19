Ligue des champions: Ademola Lookman s’attend à un choc « particulier » face au Barça

La tension monte à l’approche des quarts de finale. Qualifié au terme d’une double confrontation spectaculaire face à Tottenham, l’Atlético de Madrid s’apprête à défier le FC Barcelone pour une place dans le dernier carré. Déjà tombeurs des Catalans en Coupe du Roi cette saison, les Colchoneros savent toutefois que la donne sera différente sur la scène européenne, où les hommes de Hansi Flick auront à cœur de prendre leur revanche.