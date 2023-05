Ligue des Champions 2023: l’arbitre de la finale est connu

⚽ The referees for this season's UEFA club finals:#UCLfinal: Szymon Marciniak 🇵🇱#UWCLfinal: Cheryl Foster 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿#UELfinal: Anthony Taylor 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#UECLfinal: Carlos Del Cerro Grande 🇪🇸



Full story: ⬇️