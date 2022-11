Ligue des champions: 2 billets encore disponibles pour les huitièmes de finale

La phase de groupe de la Ligue des champions s’achève ce mercredi, avec les derniers matchs de la sixième et dernière journée. Et deux billets pour les huitièmes de finale sont encore disponibles.

Ce mercredi soir, marquera la fin de la phase de poules de l’édition 2022/2023 de la Ligue des champions. Après les matchs d’hier mardi, deux nouvelles équipes, toutes issues du groupe D, se sont ajoutées à celles déjà qualifiées pour les huitièmes de finale de la compétition. Vainqueur de Marseille (2-1) dans les tous derniers instants de la rencontre, Tottenham a validé son billet pour le tour suivant, tout comme les Allemands de l’Eintracht Francfort qui ont su renverser le Sporting Lisbonne (2-1).

On connaît donc désormais 14 des 16 qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Les deux derniers billets se disputeront ce mercredi entre l’AC Milan et le RB Salzbourg d’une part (groupe E) et entre le RB Leipzig et le Shakhtar Donetsk d’autre part (groupe F). Pour rappel, après cette ultime journée de groupe aujourd’hui, la Coupe aux grandes oreilles prendra une longue pause due au Mondial 2022.

Les équipes déjà qualifiées pour les huitièmes

Groupe A : Naples, Liverpool.

Groupe B : Porto, Bruges.

Groupe C : Bayern Munich, Inter Milan.

Groupe D : Tottenham, Eintracht Francfort.

Groupe E : Chelsea.

Groupe F : Real Madrid.

Groupe G : Manchester City, Borussia Dortmund.

Groupe H : PSG, Benfica