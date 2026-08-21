Ligue Conférence : Monaco s’impose 3-2 à Zabrze en barrage aller

L’AS Monaco s’est imposée 3-2 sur le terrain du Górnik Zabrze, jeudi 20 août 2026 à l’Arena Zabrze, en Pologne, lors du barrage aller de la Ligue Conférence. Ce succès donne au club de la Principauté un but d’avance avant le retour du 27 août au stade Louis-II, décisif pour une place en phase de ligue.

Monaco a ouvert le score dès la 9e minute. Au terme d’une contre-attaque, Mathys Detourbet a servi Mika Biereth, qui a conclu en première intention. Les joueurs de Filipe Luís ont conservé cet avantage jusqu’à la pause malgré plusieurs tentatives lointaines du Górnik.

La rencontre s’est accélérée au retour des vestiaires. Lamine Camara a doublé la mise d’une frappe de loin à la 51e minute, avant qu’Erik Prekop ne réduise l’écart deux minutes plus tard. Paris Brunner a ensuite redonné deux buts d’avance à Monaco à la 58e minute, de la tête sur un centre de Stanis Idumbo.

Entré en jeu, Sondre Liseth a ramené le Górnik à 3-2 à la 74e minute grâce à une frappe légèrement déviée. Monaco a résisté dans le dernier quart d’heure et aurait pu creuser l’écart : Eric Dier a trouvé le poteau de la tête à la 86e minute, puis Brunner a manqué de peu le cadre dans le temps additionnel.

Un match retour décisif au stade Louis-II

Cette victoire est la première de Filipe Luís pour son premier match officiel à la tête de l’équipe monégasque. Le technicien avait aligné Biereth et Brunner en attaque, tandis que Sadibou Sané a également disputé sa première rencontre officielle avec le club en défense centrale.

Le match retour est programmé jeudi 27 août à 18 h 45 au stade Louis-II. Selon le règlement rappelé par l’UEFA, le vainqueur de la double confrontation accédera à la phase de ligue de la Ligue Conférence, tandis que le perdant sera éliminé de la compétition.

Avant ce rendez-vous européen, Monaco doit se déplacer au Havre dimanche 23 août pour son premier match de Ligue 1 de la saison 2026-2027, selon le calendrier communiqué par le club.