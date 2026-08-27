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Ligue Conférence : Monaco élimine le Górnik Zabrze et rejoint la phase de ligue

L’AS Monaco s’est qualifiée jeudi 27 août 2026 pour la phase de ligue de la Ligue Conférence en battant le Górnik Zabrze 4-1 au stade Louis-II, après avoir déjà gagné 3-2 à l’aller en Pologne. Le club de la Principauté passe avec un score cumulé de 7-3.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Ligue Conférence : Monaco élimine le Górnik Zabrze et rejoint la phase de ligue
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Monaco a fait la différence grâce à Paris Brunner et Mamadou Coulibaly, avant qu’Aleksandr Golovin puis Mika Biereth n’alourdissent le score au retour des vestiaires. Janis Antiste a réduit l’écart pour le club polonais en fin de rencontre.

Ce barrage ouvrait au vainqueur l’accès à la phase de ligue de la compétition. Le succès monégasque prolonge donc la campagne européenne du club, qui avait pris un premier avantage en remportant le match aller à Zabrze.

Le tirage de la phase de ligue de la Ligue Conférence est programmé vendredi 28 août 2026 à 13h00 CET.

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