Ligue 2 BKT : Saint-Étienne retrouve le podium après sa victoire à Guingamp

Saint-Étienne a enchaîné un deuxième succès consécutif en championnat, cette fois sur la pelouse de Guingamp lors de la 23e journée de Ligue 2 BKT. Après s’être imposés la semaine précédente face à Montpellier au stade Geoffroy-Guichard, les Verts ont obtenu un succès précieux à l’extérieur.

Le premier tournant est intervenu dès la 10e minute : suite à une faute de Gomis sur Stassin dans la surface, l’arbitre a accordé un penalty que Davitashvili a transformé en convertissant le tir au fond des filets (0-1, 10e). Cinq minutes plus tard, le même joueur a porté l’avance stéphanoise à deux buts en reprenant de la tête un centre de Cardona (0-2, 15e). Saint-Étienne regagnait ainsi les vestiaires avec une avance confortable.

Guingamp a tenté de réagir après la pause. Sur un corner où aucun joueur n’a touché le ballon avant lui, Gomis a réduit l’écart d’une tête puissante (1-2, 60e). Les Bretons ont multiplié les opportunités, mais ont buté sur la dernière ligne ou sur le gardien adverse.

Temps forts et occasions

En première mi-temps, Stassin avait déjà frôlé le but en trouvant le montant (20e), puis son tir a été contré en corner par Ortola (27e). Peu après l’heure de jeu, Pedro a profité d’une erreur défensive pour pénétrer dans la surface mais sa frappe a été détournée par le portier guingampais (72e). Plus tard, Ahilé, entré en jeu, a été servi par Kielt et a vu Larsonneur sortir une parade décisive (87e).

La fin de match a été haletante : dans le temps additionnel, sur une action confuse devant les buts stéphanois, Kielt a dévié le ballon qui a effleuré le poteau alors que Larsonneur était battu (90e+3). Cette dernière frayeur n’a toutefois pas empêché Saint-Étienne de conserver son avantage et de repartir de Bretagne avec les trois points.

Grâce à ce succès 2-1, l’ASSE grimpe à la troisième place du classement, en attendant la clôture de la 23e journée lundi soir, qui opposera le leader Troyes au lanterne rouge Bastia.