Ligue 2 – ASSE : « On se nourrit de victoires » avant Guingamp, Montanier

À 48 heures du déplacement à Guingamp, l’entraîneur de Saint-Étienne s’est présenté devant les journalistes ce jeudi pour évoquer la rencontre de la 23e journée de Ligue 2 BKT. Arrivé sur le banc récemment, Philippe Montanier a déjà vécu un premier succès au stade Geoffroy-Guichard, mercredi dernier contre Montpellier, une victoire qui relance nettement les ambitions du club forézien.

À 48 heures du déplacement à Guingamp, l’entraîneur de Saint-Étienne s’est présenté devant les journalistes ce jeudi pour évoquer la rencontre de la 23e journée de Ligue 2 BKT. Arrivé sur le banc récemment, Philippe Montanier a déjà vécu un premier succès au stade Geoffroy-Guichard, mercredi dernier contre Montpellier, une victoire qui relance nettement les ambitions du club forézien.

Actuellement quatrième et à deux points seulement du podium, l’ASSE prendra la route de Bretagne pour affronter l’En Avant Guingamp samedi soir à 20h. Les Verts veulent enchaîner après leur remontée au classement et se préparer à un déplacement qui s’annonce délicat.

En conférence de presse, Montanier a insisté sur l’effet positif des résultats victorieux pour le moral et la préparation collective, tout en prévenant que la mission ne serait pas aisée. Il a rappelé la forme retrouvée des Costarmoricains, auteurs d’un excellent mois de janvier et sortant de deux succès consécutifs à domicile, dont l’un face à Troyes. Le technicien a également souligné que ses joueurs vont souvent susciter une opposition accrue lorsqu’ils se déplacent.

Publicité

Absences et regard d’un buteur

Côté groupe, l’entraîneur devra composer sans Maxime Bernauer et Florian Tardieu, toujours éloignés des pelouses pour raisons physiques. Ces indisponibilités modifient les options tactiques à la disposition du staff.

Julien Le Cardinal, buteur lors du dernier succès, a confié son envie de découvrir la défense guingampaise sur le terrain. Très observateur, l’ancien défenseur de Brest note une équipe solide sans le ballon, organisée dans un bloc compact, mais qui dispose aussi d’éléments dangereux offensivement. Il anticipe un rendez-vous exigeant et l’envisage comme un beau défi à relever pour l’ASSE.