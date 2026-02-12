Ligue 2 : Abdoul Koné vise les trois points pour Reims à Grenoble

Le Stade de Reims, actuellement classé deuxième et à deux longueurs du leader Troyes, se rend ce week-end en Isère pour affronter le Grenoble Foot 38. La rencontre, comptant pour la 23e journée de Ligue 2 BKT, se déroulera samedi à 14h au Stade des Alpes.

À 48 heures du coup d’envoi, l’entraîneur rémois Karel Geraerts et le défenseur Abdoul Koné ont pris la parole devant la presse pour évoquer ce déplacement délicat. Le souvenir de la défaite 4-2 subie à domicile en octobre dernier reste présent dans les têtes, mais l’équipe veut aborder le match autrement.

Koné a insisté sur la nécessité de garder la tête froide et de ne pas se laisser emporter par les ressentis : l’équipe doit rester fidèle à son jeu et à ses principes, en visant avant tout la victoire sur ce rendez-vous précis. Le latéral, qui a pris part à 20 rencontres de championnat cette saison, a également souligné le caractère resserré du championnat et la propension des adversaires à parfois offrir des brèches ou commettre des erreurs exploitables.

Ambitions et détermination

Du côté du staff, Karel Geraerts affiche la volonté de corriger le tir après la première confrontation en Champagne. Le technicien belge a expliqué que cette rencontre constitue une motivation supplémentaire : une défaillance est tolérable une fois, mais il ne veut pas voir la même faute se répéter. L’objectif affiché est clair, revenir avec les trois points.

Après 22 journées, Reims partage son nombre de points avec Le Mans, actuellement troisième, qui se déplacera samedi en début d’après-midi à Montpellier. La tension reste vive dans la lutte en haut du classement et chaque rendez-vous devient déterminant pour la suite de la saison.