Ligue 1: un sénégalais interdit de jouer en France pour des problèmes cardiaques

-Publicité-

Noah Fadiga, défenseur sénégalais évoluant à Brest en Ligue 1, a vu sa licence professionnelle être révoquée par la commission médicale de la Fédération Française de Football (FFF) à cause d’un problème cardiaque. Il ne pourra plus jouer en France.

Noah Fadiga a partagé un message détaillé sur son compte Instagram ce lundi, dans lequel il a révélé qu’il avait été interdit de jouer dans le championnat de France en raison de problèmes cardiaques. Le joueur sénégalais a participé à 21 matchs de Ligue 1 (16 titularisations, un but) et une rencontre de Coupe de France avec le Stade Brestois la saison dernière.

« Après des tests effectués à la fin de la saison dernière au sein de mon club du Stade Brestois 29, il a été révélé qu’une irrégularité s’était produite dans mon rythme cardiaque,. J’ai ensuite subi des examens approfondis par le professeur cardiologue Pedro Brugada. Sur la base de ces tests, le Pr. Brugada m’a autorisé à poursuivre ma carrière sans aucun risque.« , explique d’abord détaille l’arrière droit de 23 ans, avant d’ajouter:

- Publicité-

« Malheureusement, la commission médicale de la Fédération Française de Football a une politique de ‘Zéro tolérance’ et a révoqué ma licence de football française. Je suis donc un joueur libre. » Malgré l’interdiction de porter les couleurs d’un club français, Fadiga, qui a été recruté par Brest en juillet 2022 après son passage à Almelo en première division néerlandaise, exprime le désir de poursuivre sa carrière dans un autre championnat.

« L’avis médical d’une autorité telle que Pr. Brugada me conforte dans la conviction que je pourrai poursuivre ma grande passion, ma carrière de football. Je me suis préparé intensivement pour la nouvelle saison avec l’équipe de Lieven Maesschalck (un physiothérapeute qui a notamment travaillé avec la sélection belge, ndlr). Je me sens en pleine forme et très motivé.« , assure-t-il.

Articles similaires