Ligue 1 tunisienne J20 : JS Omrane et CA Bizertin gagnent, Club Africain fait match nul

La 20e journée de la Ligue 1 tunisienne, tenue ce dimanche, a livré plusieurs enseignements et resserré les écarts tant en haut qu’en bas du classement. Les résultats obtenus pourraient bien peser sur la suite du championnat, entre course au titre et bataille pour le maintien.

Parmi les faits marquants, le Club Africain a su arracher un point à Sfax, le CA Bizertin a décroché une victoire essentielle et la JS Omrane a confirmé sa dynamique positive. Chacune de ces rencontres a apporté son lot d’incertitudes et d’enjeux pour les prochaines journées.

Voici le détail des rencontres qui ont animé cette journée et leurs conséquences sportives immédiates.

Temps forts de la 20e journée

À Sfax, le choc entre le Club Sportif Sfaxien et le Club Africain s’est soldé par un 1-1 au terme d’une opposition largement dominée en première période par les locaux. Hichem Baccar a ouvert le score sur penalty dès la 14e minute, permettant au CSS de gérer le reste du match. Mais en fin de partie, le Club Africain a trouvé les ressources nécessaires : Sadok Kadida, fraîchement entré, a égalisé à la 86e minute et offert un point précieux aux siens.

À Bizerte, le Club Athlétique Bizertin a décroché un succès capital (1-0) face à l’US Ben Guerdane. Dans une partie accrochée et indécise jusque dans les dernières minutes, Momar Diop a finalement délivré son équipe à la 88e, apportant un bol d’air dans la lutte pour le maintien et relançant le suspense dans la zone dangereuse du classement.

La JS Omrane, elle, a confirmé sa bonne série en battant l’ES Métlaoui 2-1. Privée de son joueur Eric Kouassi expulsé dès la 5e minute, l’équipe visiteuse a subi la supériorité numérique des locaux : Ouday Belhaj a ouvert la marque à la 29e, Bilel Mgannem a porté l’avantage cinq minutes plus tard, puis Oussema Bahri a réduit la marque à la 58e sans empêcher la victoire omranaise.

