Ligue 1 tunisienne, 21e journée : Le Club Africain joue pour creuser l’écart

La 21e journée du championnat tunisien de Ligue 1 débute ce week-end et promet des rencontres déterminantes tant pour la lutte au sommet que pour le maintien. Les hostilités s’ouvrent dès vendredi avec trois confrontations qui pourraient faire bouger la hiérarchie.

JS Kairouan, actuellement 13e avec 18 points, accueille l’Étoile du Sahel (6e, 27 points). Les joueurs kairouanais, en quête de précieux points à domicile, tenteront de s’éloigner de la zone dangereuse, tandis que l’ESS, revigorée par sa dernière victoire, cherchera à enchaîner pour rester dans la course au haut du tableau.

Le Stade Tunisien, troisième avec 40 unités, reçoit l’Olympique de Béja (14e, 18 points). Privés d’un adversaire de taille ce week-end, les Stadistes ont l’occasion de grimper temporairement à la deuxième place du classement, alors que Béja espère glaner des points essentiels pour sortir de la zone rouge.

Autre match du vendredi : l’AS Gabès, 15e avec 16 points et en grande difficulté, reçoit le CA Bizertin, qui pointe à la 11e place (23 points).

Le samedi, le Club Africain, leader avec 42 points, accueille la JS Omrane (9e). Les Clubistes visent à confirmer leur statut et à creuser l’écart en tête dans une saison où chaque match compte.

Dans un autre rendez-vous, le CS Sfaxien (4e, 36 points) se rend à Ben Guerdane (10e, 24 points). Les Sfaxiens veulent rester au contact du podium, tandis que leurs adversaires espèrent conforter leur place au milieu du classement.

Les deux dernières affiches programmées samedi opposent l’AS Marsa (12e, 20 points) à la lanterne rouge AS Soliman, et l’US Monastirienne (5e, 33 points) à l’ES Zarzis (7e, 26 points), des duels aux enjeux distincts mais importants pour chaque équipe.

À noter que l’Espérance de Tunis ne figure pas au programme ce week-end en raison de sa participation à la Ligue des Champions africaine : le club possède ainsi trois rencontres à rattraper.

Programme de la 21e journée

Vendredi 13 février

13h GMT : JS Kairouan – Étoile du Sahel

13h GMT : Stade Tunisien – Olympique Béja

13h GMT : AS Gabès – CA Bizertin

Samedi 14 février

13h GMT : AS Soliman – AS Marsa

13h GMT : Club Africain – JS Omrane

13h GMT : Ben Guerdane – CS Sfaxien