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Ligue 1 : Strasbourg reçoit Lens pour la 2e journée à la Meinau

Le RC Strasbourg Alsace reçoit le RC Lens samedi 29 août à 17h15 au stade de la Meinau pour la 2e journée de Ligue 1, un rendez-vous où les Alsaciens cherchent à effacer leur défaite 4-0 à Marseille pendant que Lens veut confirmer un début de saison déjà marqué par un trophée et un large succès en championnat.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Ligue 1 : Strasbourg reçoit Lens pour la 2e journée à la Meinau
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Pour Strasbourg, ce premier match à domicile de la saison 2026-2027 doit servir de réaction immédiate. L’équipe dirigée par Hugo Oliveira a lourdement cédé lors de la 1re journée au Vélodrome et aborde cette affiche avec la nécessité de se relancer devant son public.

Lens arrive avec une dynamique inverse. Les joueurs de Dino Toppmöller ont battu le Paris Saint-Germain 1-0 au Trophée des champions avant d’ouvrir leur championnat par une victoire 5-2 contre Auxerre, de quoi installer les Sang et Or dans une position de confirmation dès ce déplacement en Alsace.

La dernière confrontation entre les deux équipes à la Meinau s’est soldée par un nul 1-1 le 27 février 2026, un repère récent pour deux formations qui abordent cette 2e journée avec des objectifs immédiats distincts.

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