Ligue 1 : Sofiane Diop affirme que Monaco est une top équipe avant le derby

À la veille du 131e derby de la Côte d’Azur comptant pour la 21e journée de Ligue 1, l’attaquant en forme de l’OGC Nice et son entraîneur se sont exprimés devant la presse. Sofiane Diop et Claude Puel ont livré leurs impressions samedi, alors que l’équipe azuréenne se prépare à recevoir l’AS Monaco à l’Allianz Riviera, dimanche à 15h.

Nice, quatorzième au classement il y a peu, a repris de la vigueur depuis l’arrivée de Claude Puel sur le banc, en remplacement de Franck Haise. Les Aiglons abordent ce rendez-vous après une série encourageante, tandis que Monaco, dixième, traverse une période délicate marquée par une sortie prématurée en Coupe de France et des prestations en dents de scie en championnat.

Ancien pensionnaire de la Principauté et meilleur réalisateur niçois cette saison avec neuf réalisations, Sofiane Diop a appelé à la prudence. Selon lui, l’ASM aligne des individualités de haut niveau et mérite le respect : ce duel représente, pour son équipe, une belle opportunité pour confirmer les progrès et engranger des points importants au classement.

Approche et état d’esprit

Claude Puel a souligné le caractère particulier d’un derby, qui dépasse parfois la simple confrontation sportive. Il a rappelé que l’ambiance, l’attente des supporters et la mobilisation médiatique entourent ce type de rencontre, mais a insisté sur la nécessité de rester focalisés sur la construction du jeu. Pour lui, la clé réside dans le sang-froid, la cohérence tactique et la capacité à garder du recul malgré l’intensité inhérente à ce genre de match.