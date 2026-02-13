Ligue 1 sénégalaise J15 : Mbour – Gorée et Rufisque – Génération Foot au programme

La 15e journée, qui clôt la première moitié du championnat sénégalais 2025/26, se dispute ce week-end. Après quatorze confrontations, la lutte pour la tête du classement reste extrêmement serrée entre l’US Gorée et l’AJEL de Rufisque, tandis que plusieurs équipes du bas de tableau se battent pour éviter la relégation. Cette dernière journée avant la pause promet donc des rencontres aux enjeux marqués.

La 15e journée, qui clôt la première moitié du championnat sénégalais 2025/26, se dispute ce week-end. Après quatorze confrontations, la lutte pour la tête du classement reste extrêmement serrée entre l’US Gorée et l’AJEL de Rufisque, tandis que plusieurs équipes du bas de tableau se battent pour éviter la relégation. Cette dernière journée avant la pause promet donc des rencontres aux enjeux marqués.

L’US Gorée, actuellement en tête avec 24 points et une différence de buts avantageuse (+13), aborde cette série de matches sous haute surveillance : le moindre faux pas pourrait laisser la porte ouverte à son poursuivant. Son adversaire du jour, le Stade de Mbour, pointe à la 11e place avec 15 unités et vise une victoire salvatrice pour s’éloigner de la zone dangereuse, où figurent notamment l’ASC Cambérène (15e, 11 pts) et Guédiawaye FC (16e, 8 pts). Les Rouges et Blancs ont donc tout à gagner contre le leader.

De son côté, l’AJEL de Rufisque, deuxième avec également 24 points mais une moins bonne différence de buts (+4), ne lâchera rien : un succès combiné à un faux pas de Gorée lui offrirait la possibilité de terminer la phase aller en tête. Génération Foot, qui occupe la 7e place avec 18 points, n’apparaît pas comme un client faible et cherche à se rapprocher du Top 4, actuellement composé de Gorée, AJEL, Casa Sports et Teungueth (chacun autour de 23 pts). La confrontation entre Rufisque et Génération Foot pourrait donc peser lourd sur la suite du championnat.

Publicité

Rencontres et horaires de la 15e journée

Samedi 14 février — 16h30

Teungueth FC vs Guédiawaye FC

Dimanche 15 février — 16h30

Publicité

Dakar Sacré Cœur vs Casa Sports

ASC Jaraaf vs ASC Cambérène

Stade de Mbour vs US Gorée

Publicité

AS Pikine vs ASC HLM

AJEL Rufisque vs Génération Foot

Dimanche 15 février — 17h00

Publicité

Wallydaan FC vs ASCE Linguère

Lundi 16 février — 16h30

Sonacos vs US Ouakam