Ligue 1 Sénégal J14 : Linguère – AJEL de Rufisque, Casa Sports – ASC Jaraaf

La 14e journée de la Ligue 1 sénégalaise arrive dans un contexte de compétition très serrée en tête du classement. Après treize rencontres, AJEL de Rufisque occupe la première place avec 24 points, suivi de près par l’US Gorée (23 pts) et Casa Sports (22 pts). Chaque résultat peut redistribuer les cartes dans la course au titre.

Ce week-end, plusieurs affiches sont susceptibles d’influer fortement sur la hiérarchie, avec des confrontations déterminantes pour les équipes en lice pour les places continentales. L’intensité des duels promet d’être au rendez‑vous, tant pour les leaders que pour les clubs cherchant à se rapprocher du podium.

En parallèle des confrontations pour les premières positions, d’autres clubs viseront à se maintenir à portée des six premiers ou à creuser l’écart avec la zone dangereuse. Cette journée pourrait déjà dessiner des tendances importantes pour la suite du championnat.

Les rencontres à suivre et le programme

Parmi les matchs qui retiennent l’attention figurent le déplacement d’AJEL de Rufisque sur la pelouse de Linguère, un test important pour le leader qui doit préserver son avance face à une équipe locale souvent difficile à accrocher. La stabilité et la solidité mentale seront des atouts indispensables pour le club de Rufisque.

Autre affiche majeure : Casa Sports reçoit l’ASC Jaraaf. Les Sissamass ont l’occasion de mettre la pression sur AJEL et Gorée en cas de succès, tandis que Jaraaf peut, en l’emportant, relancer ses ambitions et revenir dans la course aux premières places. On attend un duel intense entre deux formations habituées aux grandes batailles.

Samedi 07 février

Génération Foot – US Ouakam (16h15)

US Gorée – Wallydane FC (16h30)

Dimanche 08 février – 16h30

ASCE Linguère – AJEL de Rufisque

Casa Sports – ASC Jaraaf

ASC Cambérène – AS Pikine

Guédiawaye FC – Stade de Mbour

Teungueth FC – Dakar Sacré-Cœur

Lundi 09 février – 16h30

