Ligue 1 RC Lens : Pierre Sage met en garde avant le déplacement au Paris FC

Ce jeudi, l’entraîneur du Racing Club de Lens s’est exprimé devant la presse à propos du déplacement prévu samedi soir en Ligue 1 chez le promu parisien. Après 21 journées, les Artésiens occupent la deuxième place du championnat, à deux points du leader parisien, et restent en lice pour le fauteuil de tête.

Ce week-end, Lens se rendra au stade Jean-Bouin pour y défier le Paris FC, qui pointe à la 15e place du classement. Lors de la confrontation aller, en octobre à Bollaert, les Nordistes s’étaient imposés 2-1 grâce à des réalisations d’Edouard et de Baidoo, tandis que Lees-Melou avait réduit l’écart pour les visiteurs.

Interrogé sur le potentiel « piège » que représente ce rendez-vous, Pierre Sage a validé cette lecture. Il a rappelé que le Paris FC a déjà su opérer des retournements impressionnants contre des clubs comme Lyon et Marseille, comblant des écarts importants au fil des rencontres.

Prévenir les dangers et viser les trois points

Le technicien lensois a insisté sur la capacité du Paris FC à afficher deux visages au cours d’une même rencontre : une formation parfois modeste sur le papier mais capable de monter en puissance et de dominer le jeu en seconde période. Selon lui, cette faculté rend la partie délicate et impose une vigilance constante.

Sage n’a pas non plus éludé les qualités collectives de l’adversaire et a salué le travail mené par Stéphane Gilli à la tête du club parisien. Malgré le respect affiché, l’objectif du RC Lens reste clair : repartir de la capitale avec les trois points pour tenter de combler l’écart au classement et franchir un premier palier dans la course au sommet.