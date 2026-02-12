Ligue 1 – Odsonne Edouard (RC Lens) affirme que le Paris FC est une bonne équipe

L’avant-centre lensois de 28 ans retrouvera la région parisienne samedi soir pour le déplacement au Paris FC, comptant pour la Ligue 1. Depuis son retour en France et sa signature à RC Lens cet été, Odsonne Edouard a déjà trouvé le chemin des filets à huit reprises et s’est exprimé jeudi devant la presse à propos de cette rencontre.

Lens, actuellement candidat au podium, se rendra sur la pelouse d’une formation francilienne qui pointe en 15e position. Edouard est particulièrement concerné par ce déplacement : formé au Paris Saint-Germain, il a passé son adolescence footballistique en banlieue parisienne avant d’enchaîner des prêts, d’abord à Toulouse en 2016, puis au Celtic Glasgow en 2017, où il s’est finalement engagé de manière permanente l’année suivante et a quitté la Ligue 1.

À propos de son retour dans la capitale, il a confié que cette rencontre revêtait une saveur personnelle puisque de nombreux membres de sa famille feront le déplacement pour le soutenir. Après plusieurs années passées à l’étranger, il estime que rejouer en France représente un avantage moral important et souhaite répondre présent sur le terrain.

