Benin Web TV
LIVE

Ligue 1 – Odsonne Edouard (RC Lens) affirme que le Paris FC est une bonne équipe

L’avant-centre lensois de 28 ans retrouvera la région parisienne samedi soir pour le déplacement au Paris FC, comptant pour la Ligue 1. Depuis son retour en France et sa signature à RC Lens cet été, Odsonne Edouard a déjà trouvé le chemin des filets à huit reprises et s’est exprimé jeudi devant la presse à propos de cette rencontre.

Le · MàJ le
Football
165vues
Ligue 1 – Odsonne Edouard (RC Lens) affirme que le Paris FC est une bonne équipe
Publicité
1 min de lecture
Google News

L’avant-centre lensois de 28 ans retrouvera la région parisienne samedi soir pour le déplacement au Paris FC, comptant pour la Ligue 1. Depuis son retour en France et sa signature à RC Lens cet été, Odsonne Edouard a déjà trouvé le chemin des filets à huit reprises et s’est exprimé jeudi devant la presse à propos de cette rencontre.

Lens, actuellement candidat au podium, se rendra sur la pelouse d’une formation francilienne qui pointe en 15e position. Edouard est particulièrement concerné par ce déplacement : formé au Paris Saint-Germain, il a passé son adolescence footballistique en banlieue parisienne avant d’enchaîner des prêts, d’abord à Toulouse en 2016, puis au Celtic Glasgow en 2017, où il s’est finalement engagé de manière permanente l’année suivante et a quitté la Ligue 1.

À propos de son retour dans la capitale, il a confié que cette rencontre revêtait une saveur personnelle puisque de nombreux membres de sa famille feront le déplacement pour le soutenir. Après plusieurs années passées à l’étranger, il estime que rejouer en France représente un avantage moral important et souhaite répondre présent sur le terrain.

Publicité

Sur le plan sportif, il a relativisé la position du Paris FC au classement en assurant que celle-ci ne reflète pas, selon lui, le potentiel de l’équipe promue. Attentif à leurs performances, il s’attend à un duel compliqué mais clair: Lens se déplacera pour chercher la victoire et produire la meilleure prestation possible. Le natif de Paris avait marqué lors de la première confrontation entre les deux clubs cette saison.

Articles liés

Amir Cup : Boulbina marque pour Al DuhailLigue 1 : le président du Stade Rennais justifie le limogeage d’Habib BeyeSérie A : Saelemaekers forfait, Allegri fait le point pour l’AC Milan avant PiseLigue 1 Côte d’Ivoire J18 : Stella Adjamé contre Korhogo, ASEC Mimosas défie le Stade d’Abidjan
Merci pour votre lecture — publicité