Ligue 1: Nampalys Mendy signe au RC Lens

Le Racing Club de Lens a officié dans la soirée du lundi l’arrivée libre du milieu de terrain sénégalais, Nampalys Mendy, qui s’est engagé pour deux ans avec les Sang et Or.

Sans club depuis son départ de Leicester à la fin de la saison passée, le club anglais ayant été relégué en championship, Nampalys Mendy ne restera pas très longtemps au chômage. Le milieu de terrain sénégalais a trouvé un nouveau point de chute au RC Lens. Le Lion de la Téranga s’est engagé pour deux ans avec les pensionnaires de la Ligue 1. L’officialisation a été faite par le RCL dans un post publié dans la soirée du lundi sur ses réseaux sociaux.

« Milieu défensif à l’abattage important, facilitateur de relance et joueur doté d’une bonne qualité de passe, Nampalys Mendy (31 ans) vient apporter son vécu et son leadership à l’entrejeu sang et or. Libre de tout contrat, l’international sénégalais (27 capes, ndlr), aguerri à la Ligue 1 qu’il connaît bien, s’est engagé avec le Racing jusqu’en 2025 », a annoncé le club lensois.

Lens justifie le choix Nampalys Mendy

Formé à Monaco, Nampalys Mendy a marqué les esprits en Ligue 1 avant de faire ses preuves à l’OGC Nice de 2013 à 2016. Ses performances exceptionnelles ont rapidement attiré l’attention du champion d’Angleterre de l’époque, Leicester, qui a réussi à arracher le milieu de terrain.

Après une saison chez les Foxes, Mendy est revenu au Gym sous la forme d’un prêt pour la saison 2017-2018. Par la suite, il a joué un rôle clé au sein de l’équipe de Leicester, mais la saison dernière, le club a été relégué en Championship, ouvrant ainsi la porte à de nouvelles opportunités pour le champions d’Afrique 2021.

« La signature de Nampalys en tant que joueur libre vient apporter davantage de profondeur à notre effectif au milieu de terrain. Révélé en Ligue 1, régulier en Premier League et joueur cadre de la sélection sénégalaise, Nampalys allie expérience et leadership« , a justifié Arnaud Pouille, le directeur général du Racing Club de Lens.

Pouille a également souligné que le club avait suivi Mendy de près pendant plusieurs semaines avant de conclure cet accord: « Il vient au Racing avec cette envie de s’impliquer pleinement dans la vie du groupe et de mettre à profit son vécu de plus de 340 matchs en club, conjugué à ses 27 caps avec le Sénégal, nation avec laquelle il a participé activement au sacrée à la CAN 2021. »

Et d’ajouter: « C’est d’ailleurs toujours particulier à Lens d’accueillir un joueur sénégalais, tant l’histoire du Racing est liée à cette grande nation du football. Bienvenue à Lens, Nampalys. » Au RCL, Nampalys Mendy portera le numéro 26.

