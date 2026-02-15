Ligue 1 : Medhi Benatia quitte l’Olympique de Marseille

Le club phocéen voit partir un autre dirigeant majeur : ce samedi, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille a annoncé la fin de sa mission via un communiqué diffusé sur ses réseaux sociaux. Cette décision survient quelques jours après le départ de l’entraîneur Roberto De Zerbi, accentuant la période de turbulences au sein du club.

La démission de Medhi Benatia a été rendue publique 24 heures après le nul concédé à domicile (2-2) contre le RC Strasbourg Alsace. L’ancien défenseur, âgé de 38 ans, précise dans son message qu’il a mis fin à ses fonctions le 9 février. Arrivé au club le 30 novembre 2023 en qualité de conseiller sportif, il avait été promu directeur du football en janvier 2025.

Benatia insiste sur sa franchise et explique avoir choisi de quitter ses responsabilités face aux tensions liées à la direction. Il affirme avoir remis sa démission en tant qu’acte réfléchi, estimant que l’intérêt du club doit primer sur toute considération personnelle et ne souhaitant pas devenir un obstacle au fonctionnement ou à l’évolution de l’organisation.

Dans son propos, il se dit fier d’avoir tout mis en œuvre sur le plan professionnel, mais déplore de n’avoir pas réussi à apaiser l’atmosphère entourant le groupe, qu’il juge néanmoins capable d’atteindre les objectifs fixés. Il annonce par ailleurs qu’il prendra le temps, ultérieurement, d’apporter des précisions sur les raisons de sa décision.

Ce départ s’inscrit dans une série de mouvements au sommet de l’organigramme sportif de l’Olympique de Marseille, alors que le club cherche à stabiliser une situation organisationnelle troublée.